Янукович – Тимошенко: розрив 10,27%

Центральною виборчою комісією опрацьовано 100% протоколів дільничних виборчих комісій, за результатами яких Віктор ЯНУКОВИЧ отримав 35,32% голосів виборців, Юлія ТИМОШЕНКО – 25,05%.

Далі йдуть: Сергій ТІГІПКО – 13,06%, Арсеній ЯЦЕНЮК – 6,96%, Віктор ЮЩЕНКО – 5,45%, Петро СИМОНЕНКО – 3,55%, Володимир ЛИТВИН – 2,35%, Олег ТЯГНИБОК – 1,43%, Анатолій ГРИЦЕНКО – 1,2%, Інна БОГОСЛОВСЬКА – 0,41%.

Не підтримали жодного з кандидатів 2,2% виборців.

За попередніми даними, явка виборців у день голосування 17 січня становила 66,76%, повідомив журналістам заступник голови ЦВК Андрій МАГЕРА.

За його словами, активність виборців у першому турі президентських виборів 2010 року нижча, ніж була у першому турі виборів глави держави 2004 року (74, 92%) і у 1999 році (78,8%).

У ряді дільничних виборчих комісій результати голосування 17 січня визнані недійсними, повідомив МАГЕРА.

За попередніми даними, окружні виборчі комісії визнали недійсними результати голосування у виборчій дільниці №43 77-го територіального виборчого округу (ТВО), у виборчій дільниці №169 203-го ТВО, у виборчій дільниці №126 145-го ТВО і у дільницях №27 і №44 120-го ТВО. З 5 дільниць 4 спеціальні та одна звичайна.

За словами МАГЕРИ, результати голосування на цих дільницях не були враховані ЦВК у оголошених у вівторок попередніх результатах після опрацювання 100% протоколів дільничних комісій.