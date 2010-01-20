Куніцин: я помирився з Януковичем

Керівник севастопольської адміністрації Сергій КУНІЦИН вважає, що голова міськради, лідер відділення Партії регіонів Валерій САРАТОВ має написати заяву про вихід з партії через зниження підтримки Віктора ЯНУКОВИЧА на виборах президента в Севастополі.

«Пан САРАТОВ дорікнув мені, що я, за його словами, «контактував» з рядом кандидатів у президенти. Офіційно заявляю: останнім часом я зустрічався тільки з Віктором ЮЩЕНКОМ, тому що він - глава держави, і з Віктором ЯНУКОВИЧЕМ. Я не приховую, що ми з Віктором Федоровичем помирилися», - сказав КУНІЦИН, слова якого цитує прес-служба адміністрації.

«Це він, за моєю інформацією, і з ТІГІПКОМ, і з ТИМОШЕНКО вже провів переговори. Шукає шляхи до відступу? По-хорошому, йому зараз потрібно швидко писати заяву про вихід з Партії регіонів. За провал виборів у Севастополі. 56% - це що, результат?», - заявив КУНІЦИН.

«Коли я працював у Криму і очолював виборчий штаб Віктора ЯНУКОВИЧА в 2004 році, в першому турі автономія дала 760 тисяч голосів за ЯНУКОВИЧА. А зараз, у 2010-му, Крим і Севастополь разом узяті дали 670 тисяч. У другому і в третьому турі тих виборів Крим дав ЯНУКОВИЧУ мільйон голосів. Чи зможе повторити результат зараз? А в Севастополі це падіння найяскравіше видно. Даруйте, було 80-90%, а зараз - 56%», - сказав КУНІЦИН.

Також керівник севастопольської адміністрації зазначив, що САРАТОВУ не варто коментувати його стосунки з ЯНУКОВИЧЕМ.

19 січня САРАТОВ не виключив, що найближчим часом «Блок Куніцина» може зробити заяву про підтримку ЯНУКОВИЧА. «Я не знаю планів «Блоку Куніцина», але, уявляючи собі вчинки, які Сергій Володимирович робив останні п`ять років, майже впевнений, що така заява найближчим часом буде», - сказав голова міськради на прес-конференції. Він нагадав, що КУНІЦИН раніше підтримував ЯНУКОВИЧА.