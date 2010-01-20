Ющенко та Янукович привітали Крим

День Автономної республіки Крим відзначається 20 січня.

Рівно 19 років тому абсолютна більшість жителів півострова на загальнокримському референдумі висловилися за відновлення автономії.

Особливий статус закріпив закон, прийнятий Верховною Радою УРСР 12 лютого 1991 року.

«В історії незалежної України Крим став новатором у справі будівництва на правових засадах автономної республіки у складі унітарної держави, сформувавши найбільш близьку до європейських стандартів форму адміністративного управління», - йдеться в привітанні уряду й парламенту автономії.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО, голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН і лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ направили кримчанам поздоровлення, повідомляє офіційний портал парламенту автономії.