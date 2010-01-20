Мітинг вимагав зробити площу республіки в Криму

Укріпити повноваження Криму і зробити 20 січня вихідним на його території вимагали активісти руху «Російська єдність» і партії «Союз» на мітингу в Сімферополі з нагоди 19-х роковин з дня проведення референдуму про відновлення кримської автономії, передає УНІАН.

Представники «Російської єдності» пройшли колоною від площі Радянської центральними вулицями міста до будівлі кримського парламенту. Учасники ходи несли величезний прапор Криму і прапори своєї організації звичайних розмірів. На майданчику перед Верховною радою Криму вони провели мітинг разом з «Союзом».

За оцінками співробітників міліції, які стежили за громадським порядком, в акції взяли участь близько тисячі людей.

«У нас були непрості 19 років, були перемоги, були поразки, але сьогодні ми можемо з упевненістю сказати, що Республіка Крим відбулася», - відзначив лідер Російської громади Криму Сергій ЦЕКОВ.

Мітингувальники тримали в руках транспаранти: «Криму - економічну автономію!», «Російській мові - державний статус!», «Відмінити поправку Зайця!» й інші.

Ряд активістів кілька разів скандували «Республіці слава!» і «Російська єдність!» і стукали палицями по п`яти порожніх металевих бочках.

Учасники мітингу закликали кримських парламентаріїв зробити День АРК вихідним в автономії і разом з депутатами міськради Сімферополя ухвалити рішення «про перейменування центральної площі столиці Криму на Площу Республіки» із встановленням пам`ятного знаку, що символізує автономію.

«Ми повинні зробити все, щоб наші діти й онуки пишалися республікою, а для цього в Сімферополі має з`явитися Площа Республіки, повинні з`явитися символи республіки, цей день (20 січня) має бути найсвятковішим», - сказав ЦЕКОВ.

20 січня 1991 року абсолютна більшість кримчан на загальнокримському референдумі висловилися за відновлення автономії. Особливий статус закріпив закон, прийнятий Верховною Радою УРСР 12 лютого 1991 року.