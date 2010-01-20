Комуністи проти перейменування площі Леніна в Сімферополі

Керівництво кримської організації Комуністичної партії України виступає проти перейменування центральної площі Сімферополя - площі Леніна - на площу Республіки.

Заява бюро кримського рескомітету Компартії стала реакцією на звернення до депутатів парламенту автономії і сімферопольської міськради, яке було озвучене в середу на мітингу в Сімферополі, що провели активісти руху «Російська єдність» і партії «Союз». У резолюції акції є заклик прийняти рішення «про перейменування центральної площі столиці Криму на площу Республіки з установкою пам`ятного знаку», символізуючого автономію. «Ми повинні зробити все, щоб наші діти й онуки пишалися республікою, а для цього в Сімферополі має з`явитися Площа Республіки, повинні з`явитися символи республіки, цей день (20 січня) має бути найсвятковішим», - сказав на мітингу лідер Російської громади Криму Сергій ЦЕКОВ.

«Під прикриттям гарних фраз про консолідацію всіх кримчан, зміцнення їх відчуття гордості за автономну республіку, виховання кримського патріотизму у молоді півострова Криму пропонується приступити до перейменування площі Леніна і перенесення пам`ятника Леніну в Сімферополі», - вважають комуністи.

«Російська громада Криму вже не вперше намагається вкинути в народні маси ідею боротьби з комунізмом. Хотілося б нагадати цим "иванам, родства не помнящим", що саме по декрету Леніна була створена кримська автономія», - йдеться в заяві.