«Артек» розпочне зміну у лютому

Міжнародний дитячий центр «Артек» (Крим) і дитячий центр «Молода гвардія» (Одеса) розпочнуть перші цьогорічні зміни 6 лютого, повідомив міністр у справах сім’ї, молоді та спорту України Юрій ПАВЛЕНКО.

«Перша зміна і в «Артеці», і в «Молодій гвардії» розпочнеться 6 лютого. У цьому році жодних проблем з початком роботи, незважаючи на відсутність держбюджету, не буде», - сказав він на брифінгу, передає УНІАН.

Міністр уточнив, що «Артек» на першу зміну зможе прийняти 1800 дітей, «Молода гвардія» - 400.