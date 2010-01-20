«Артек» розпочне зміну у лютому
13:41, 20 січня 2010Крым
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Зможе прийняти 1800 дітей
Міжнародний дитячий центр «Артек» (Крим) і дитячий центр «Молода гвардія» (Одеса) розпочнуть перші цьогорічні зміни 6 лютого, повідомив міністр у справах сім’ї, молоді та спорту України Юрій ПАВЛЕНКО.
«Перша зміна і в «Артеці», і в «Молодій гвардії» розпочнеться 6 лютого. У цьому році жодних проблем з початком роботи, незважаючи на відсутність держбюджету, не буде», - сказав він на брифінгу, передає УНІАН.
Міністр уточнив, що «Артек» на першу зміну зможе прийняти 1800 дітей, «Молода гвардія» - 400.
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