Рух у Керченській протоці відновлено

Рух суден у Керченській протоці, припинений напередодні через шторм, у середу відновлено. Поромна переправа працює.

«Рух по каналу було припинено через сильний вітер і шторм. Погода нормалізувалася, судна йдуть повним ходом», - повідомив УНІАН телефоном оперативний черговий керченського морського координаційно-рятувального центру.

«Великі судна йдуть своїм ходом», - додав він. На запитання, що з малими судами, черговий повідомив про рекомендації для них і сказав: «Під відповідальність капітанів».

«Жодної серйозної ситуації у протоці не було, - заявив співробітник морського центру. - Такі ситуації взимку бувають кожного тижня».

Переправа у середу відновила роботу, запевнила УНІАН телефоном диспетчер.

У Криму вже кілька днів поспіль місцеве управління МНС оголошує штормове попередження.

У вівторок портал «Керч - це моє місто» поширив інформацію, що «сильний зимовий шторм змусив спеціальні служби 19 січня закрити судноплавний канал», крім того, через негоду «припинила свою роботу поромна переправа Крим-Кавказ».