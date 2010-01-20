Тимошенко пропонує Тігіпку її крісло

Кандидат на пост президента, прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО запропонувала Сергію ТІГІПКУ, який зайняв третє місце за результатами першого туру голосування на виборах, очолити уряд після обрання її главою держави.

«Я запропонувала Сергію ТІГІПКУ не тільки об’єднати програми і об’єднати наше бачення розвитку України, не тільки бути йому надійним партнером в цій важкій, але вдячній роботі, я запропонувала йому також посаду прем’єр-міністра», - сказала ТИМОШЕНКО на прес-конференції, передає УНІАН.

На думку кандидата, її передвиборча програма на 90% співпадає з передвиборчою програмою ТІГІПКА, а також з програмними засадами Арсенія ЯЦЕНЮКА, Анатолія ГИЦЕНКА і Людмили СУПРУН.

ТИМОШЕНКО звернулась до всіх демократичних сил та їх лідерів об’єднатися у другому турі задля перемоги та забезпечення європейського курсу розвитку України.

«Я пропоную вам забути будь-які протистояння, будь-які образи - вони не варті сьогодні цього перед обличчям можливого підступу послаблення нашого суверенітету», - заявила ТИМОШЕНКО.

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Кандидат у президенти, лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що провів переговори з більшістю інших кандидатів на пост глави держави, які не вийшли у другий тур виборів, і запропонував їм спільно шукати шляхи подальшого розвитку і об’єднання України, передає УНІАН.

Говорячи про Сергія ТІГІПКА, ЯНУКОВИЧ зазначив, що «поважає і добре знає цю людину». «Те, що він не був п’ять років у політиці, - це була його особиста справа. Від цього моє ставлення до нього не змінилося. Це людина прагматична, має достатній досвід», - сказав кандидат у президенти.

ЯНУКОВИЧ наголосив, що запропонує кожному з кандидатів, які не пройшли у другий тур виборів, знайти себе у майбутньому розвитку нашої держави.