Комуністи хочуть «голову» спікера

Комуністи заявляють про початок збору підписів депутатів Верховної ради Криму для скликання позачергової сесії, на розгляд якої вони хочуть винести питання про відставку Анатолія ГРИЦЕНКА з поста голови парламенту автономії і про призначення дати виборів у ВР республіки.

Лідер комуністів автономії, голова Громадської ради із захисту конституційних повноважень Криму Леонід ГРАЧ звинувачує керівництво республіки «в здачі» її повноважень.

«Про повноваження автономії кримська влада згадувала лише в кон`юнктурному контексті», - сказав комуніст.

«Коли вигідно Партії регіонів, то вона, спираючись на конституційні права Криму в частині призначення дати виборів, всіляко гальмує їх призначення, що ставить питання до порядку денного про збір підписів депутатів Верховної ради АРК про призначення позачергової сесії з розглядом двох питань: про відставку голови парламенту і про призначення дати проведення чергових виборів з дотриманням законів про термін повноважень самої Верховної ради і кожного депутата», - заявив ГРАЧ, слова якого цитує його прес-служба.