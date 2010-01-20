Комуністи хочуть «голову» спікера

15:10, 20 січня 2010
Крым
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Грач заявляє про початок збору підписів

Комуністи заявляють про початок збору підписів депутатів Верховної ради Криму для скликання позачергової сесії, на розгляд якої вони хочуть винести питання про відставку Анатолія ГРИЦЕНКА з поста голови парламенту автономії і про призначення дати виборів у ВР республіки. 

Лідер комуністів автономії, голова Громадської ради із захисту конституційних повноважень Криму Леонід ГРАЧ звинувачує керівництво республіки «в здачі» її повноважень. 

«Про повноваження автономії кримська влада згадувала лише в кон`юнктурному контексті», - сказав комуніст. 

«Коли вигідно Партії регіонів, то вона, спираючись на конституційні права Криму в частині призначення дати виборів, всіляко гальмує їх призначення, що ставить питання до порядку денного про збір підписів депутатів Верховної ради АРК про призначення позачергової сесії з розглядом двох питань: про відставку голови парламенту і про призначення дати проведення чергових виборів з дотриманням законів про термін повноважень самої Верховної ради і кожного депутата», - заявив ГРАЧ, слова якого цитує його прес-служба.

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