Пансіонат-самобуду в Євпаторії узаконити не вдалося
17:20, 20 січня 2010Крым
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Госпсуд скасував рішення
Вищий господарський суд України скасував рішення судів, що визнали за приватною фірмою право власності на самовільно побудований пансіонат в Євпаторії, повідомила прес-служба кримської прокуратури.
"Касаційною інстанцією задоволено вимоги прокуратури, яка стверджувала про неможливість легалізації самобуду", - йдеться у прес-релізі.
Як пояснила прокуратура, пансіонат з підвалами, підсобними приміщеннями і навісами не пройшов будівельну експертизу, його було зведено з порушеннями містобудівної документації курортного міста.
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