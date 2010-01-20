Пансіонат-самобуду в Євпаторії узаконити не вдалося

Вищий господарський суд України скасував рішення судів, що визнали за приватною фірмою право власності на самовільно побудований пансіонат в Євпаторії, повідомила прес-служба кримської прокуратури.

"Касаційною інстанцією задоволено вимоги прокуратури, яка стверджувала про неможливість легалізації самобуду", - йдеться у прес-релізі.

Як пояснила прокуратура, пансіонат з підвалами, підсобними приміщеннями і навісами не пройшов будівельну експертизу, його було зведено з порушеннями містобудівної документації курортного міста.