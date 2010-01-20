Ціни в супермаркетах Севастополя знизилися на 3-5%

Ціни в супермаркетах Севастополя після закінчення новорічних і різдвяних свят знизилися в середньому на 3-5%, повідомив начальник відділу досліджень і розслідувань севастопольського відділення Антимонопольного комітету України Дмитро ЧУМАКОВ.

Цифри підтверджуються інформацією, одержаною від учасників ринку рітейлу Севастополя під час постійного моніторингу, який проводить відділення АМКУ.

За інформацією ЧУМАКОВА, найпомітніше зниження цін відбулося на продукти харчування, які мають підвищений попит в період новорічних свят: фрукти, овочі, деякі види алкогольних напоїв, риба, морепродукти, кондитерські вироби, а також на продукти молочної групи (йогурт, кефір, тверді сири, окремі види сиру і сирних мас).

Як вважає представник АМКУ, однією з причин зниження цін можна назвати традиційне зниження попиту споживачів після свят. Крім того, додав він, на складах торгових мереж скупчилася значна кількість залишків продукції, яка не була реалізована напередодні Нового року.

Необхідно враховувати також і зниження цін постачальниками продукції для роздрібних торгових мереж, додав ЧУМАКОВ.