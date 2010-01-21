Півсотні сіл у Криму знеструмлено через негоду
10:29, 21 січня 2010Крым
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Дані українського МНС
51 населений пункт у Криму залишається без електропостачання станом на ранок четверга, повідомляє прес-служба українського Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.
МНС нагадує, що без світла люди залишились внаслідок несприятливих погодних умов
Крім того, залишаються без електропостачання 35 населених пунктів у Житомирській області.
Працюють бригади елекриків.
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