Податкова цікавиться: ніхто вугілля не втрачав?

Податкова встановлює власників 67 тонн вугілля, яке її співробітники знайшли на території підприємства в селищі Красногвардійське в Криму, повідомила прес-служба відомства.

"Вугілля, згідно з документами, ще в 2008 році було направлено красногвардійським підприємством на адресу одного з товариств з обмеженою відповідальністю, котре вугілля не отримувало і по бухгалтерським документам не проводило", - з`ясували податківці.

Вугілля описано, податкова шукає власника.