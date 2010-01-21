Податкова цікавиться: ніхто вугілля не втрачав?
12:04, 21 січня 2010Крым
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У відомства його - тонни
Податкова встановлює власників 67 тонн вугілля, яке її співробітники знайшли на території підприємства в селищі Красногвардійське в Криму, повідомила прес-служба відомства.
"Вугілля, згідно з документами, ще в 2008 році було направлено красногвардійським підприємством на адресу одного з товариств з обмеженою відповідальністю, котре вугілля не отримувало і по бухгалтерським документам не проводило", - з`ясували податківці.
Вугілля описано, податкова шукає власника.
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