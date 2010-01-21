Податкова цікавиться: ніхто вугілля не втрачав?

12:04, 21 січня 2010
Крым
0 0

У відомства його - тонни

Податкова встановлює власників 67 тонн вугілля, яке її співробітники знайшли на території підприємства в селищі Красногвардійське в Криму, повідомила прес-служба відомства. 

"Вугілля, згідно з документами, ще в 2008 році було направлено красногвардійським підприємством на адресу одного з товариств з обмеженою відповідальністю, котре вугілля не отримувало і по бухгалтерським документам не проводило", - з`ясували податківці. 

Вугілля описано, податкова шукає власника.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter