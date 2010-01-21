Макарони підпільно виробляли на кримській фермі
12:07, 21 січня 2010Крым
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Цех, де підпільно виробляли макарони, виявили і припинили його роботу співробітники красноперекопської податкової міліції, повідомила прес-служба кримського управління.
Підприємство працювало на території фермерського господарства. Документів не було.
"На нелегальному виробництві вилучено близько тонни макаронних виробів і лінія для їхнього виготовлення", - відзначила податкова.
Матеріали справи будуть передані до суду.
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