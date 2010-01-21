Макарони підпільно виробляли на кримській фермі

Цех, де підпільно виробляли макарони, виявили і припинили його роботу співробітники красноперекопської податкової міліції, повідомила прес-служба кримського управління.

Підприємство працювало на території фермерського господарства. Документів не було.

"На нелегальному виробництві вилучено близько тонни макаронних виробів і лінія для їхнього виготовлення", - відзначила податкова.

Матеріали справи будуть передані до суду.