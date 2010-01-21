Макарони підпільно виробляли на кримській фермі

12:07, 21 січня 2010
Крым
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Цех, де підпільно виробляли макарони, виявили і припинили його роботу співробітники красноперекопської податкової міліції, повідомила прес-служба кримського управління. 

Підприємство працювало на території фермерського господарства. Документів не було. 

"На нелегальному виробництві вилучено близько тонни макаронних виробів і лінія для їхнього виготовлення", - відзначила податкова. 

Матеріали справи будуть передані до суду.

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