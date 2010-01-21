Севастополь годину сидів без світла

Майже весь Севастополь - 3/4 території міста - з 11.15 до полудня четверга через аварію на повітряній магістральній лінії «Мелітополь-Джанкой» залишався без електропостачання.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Севастопольенерго», внаслідок аварії на лінії 330 кВ «Мелітополь-Джанкой» диспетчер Кримської енергетичної системи для недопущення повного знеструмлення півострова вів в дію автоматику аварійного відключення навантаження по всіх містах Криму й Севастополя.

Як додали в прес-службі, після стабілізації ситуації в Севастополі впродовж двох годин будуть застосовані так звані віялові відключення електроенергії (відключення й підключення в районах - за графіком).