Попри те, що у 2009 році експерти пророкували в Україні «алкогольний» бум, українці стали менше напиватися до смерті. Такий висновок робить тижневик «Коментарі:», проаналізувавши дані Держкомстату за січень-листопад минулого року.

Як пише видання, кількість смертей від алкогольної кардіоміопатії (дистрофія серцевого м’яза, викликана хронічною етиловою інтоксикацією) знизилася на 36%, а смертей від алкогольної хвороби печінки поменшало на 15%. Від звичайних алкогольних отруєнь померло приблизно 5 тис. українців, що на 31% менше, ніж 2008 року.

Українці тримаються доволі тверезо і за даними Всесвітньої організації охорони здоров’я - на 61-му місці із сотні країн світу. За рік один житель України, на думку експертів ВООЗ, випиває трохи більше 6 літрів абсолютного алкоголю (чистого 100-процентного спирту, що міститься в алкогольних напоях). Щоправда, українські експерти сумніваються в таких цифрах, за їхніми підрахунками, кожний з нас у середньому випиває 12 літрів абсолютного алкоголю, але за період кризи цей показник не змінився. Таку думку підтверджують і виробники алкогольних напоїв, точніше, їхня статистика. Але при цьому, і експерти ВООЗ, і українські фахівці визнають - алкоголізм не миттєва залежність, і скільки громадян України спилися під час кризи, можна буде довідатися тільки через кілька років.

Крім того, 2008 року ВООЗ попереджала про небувале збільшення самогубств, які можуть відбутися 2009 року у зв’язку з економічною ситуацією у світі. Але, як показала статистика, кількість самогубств істотно зросла в найбагатших країнах - США, Євросоюзі і Японії. Кількість самогубців на 100 тис. осіб у Японії торік склало 23,7 осіб, що стало рекордом серед розвинених країн Великої сімки. У Європі лідирує Литва. В Україні ж кількість самогубств зросла тільки на 4%, і склала 21,6 осіб на 100 тис. населення. Утім, можливо, це пов’язане з тим, що український бум самогубств припав на кінець 2008 року, коли українці були найбільш налякані кризою. А цього року кількість людей, що вирішили звести рахунки з життям, навпаки, зменшилася.

2009 рік також показав пряму залежність між кількістю смертей у результаті ДТП і розміром штрафів, відзначають «Коментарі:». Через транспортні нещасні випадки торік померло на 34% менше людей, ніж 2008 року, тоді як з листопада 2008 року сума штрафів за порушення Правил дорожнього руху зросла в середньому вдвадцятеро. Так що за загальноприйнятим показником безпеки дорожнього руху - кількості загиблих на 100 тис. населення, Україна наблизилася до країн Європи - 12,4 осіб, тоді як в Угорщині - 13,1, Польщі - 14,8, Австрії - 11,5. Експерти теж схильні бачити й тут руку кризи - удар по кишені у випадку порушення ПДР став ще відчутнішим після зниження рівня доходів.

Крім того, за спостереженням «Коментарів:», криза вплинула і на статистику розлучних процесів. Як пише видання, Україна ще не знала настільки низького показника розлучень. За рік їхня кількість скоротилася майже на 14% - з 152,8 тис. до 132,2 тис. Очевидно, під час кризи багато вирішили, що розлучення їм не по кишені.

Не справдився і ще один прогноз експертів, які казали, що криза змусить українців залишати насиджені місця в пошуках кращої долі. Передбачалася і міграція частини населення у села, і відтік робочих рук з мономіст. Але статистика стверджує, що 2009 року українці менш охоче переїжджали. Якщо у 2008 р. шукати щастя в іншому населеному пункті намагався кожний 15-й з тисячі українців, то 2009 р. - тільки кожний 13-й. Найбільше іногороднім сподобався Крим, Одеса й Київ, а найбільше жителів втратила Луганська область. Але в цілому міграція усередині країни знизилася на 10%.