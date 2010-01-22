У Севастополі святкували День Соборності України

У Севастополі з нагоди Дня Соборності поклали квіти до пам`ятників Тарасу Шевченку, Лесі Українці і Петру Сагайдачному.

В урочистих заходах взяли участь представники адміністрації і міськради, командувань Військово-морських сил України і Чорноморського флоту Росії, громадськості.

«Є досить дружній хор всіляких провісників, політологів, які говорять, що Україна позбавлена єдності, що вона розділена на Схід і Захід, як мінімум. Незважаючи на все це, Україна залишається єдиною державою», - заявив перший заступник голови міської держадміністрації Володимир КАЗАРІН.