Кримським татарам вказали на Тимошенко

Підтримати кандидатуру Юлії ТИМОШЕНКО в другому турі виборів президента України закликав кримських татар меджліс.

«Грунтуючись на детальному вивченні програм і оцінках попередньої діяльності ТИМОШЕНКО і ЯНУКОВИЧА, меджліс кримськотатарського народу ухвалив рішення про підтримку ТИМОШЕНКО», - йдеться у заяві, текст якої прийнято 22 січня на розширеному засіданні.

Меджліс закликає кримських татар продемонструвати в другому турі виборів «максимальну активність і зробити особистий вклад у забезпечення демократичної розбудови України і створення умов для дотримання прав народів і прав людини» в державі.

За даними меджлісу, «переважна більшість» кримських татар, які взяли участь у голосуванні 17 січня, підтримали ТИМОШЕНКО, «чимала частина» - Сергія ТІГІПКА, Віктора ЮЩЕНКА, Арсенія ЯЦЕНЮКА, Анатолія ГРИЦЕНКА.

На початку грудня 2009 року курултай (загальнонаціональний з`їзд) закликав кримських татар в першому турі президентських виборів голосувати за представників демократичних сил і вирішив, що перед другим туром меджліс винесе рекомендацію підтримати конкретного кандидата, з двох, які вийшли «у фінал».