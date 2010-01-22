Свобода в Криму коштує $700?

У Криму прокуратура порушила кримінальну справу за фактом отримання хабара інспектором підрозділу кримінально-виконавчої інспекції.

Як йдеться у повідомленні прес-служби кримської прокуратури, інспектора затримали у четвер при отриманні 700 доларів і 500 гривень. Ці гроші йому передали «за розв’язання питання про звільнення осудженого від подальшого відбування покарання і непритягнення до відповідальності за порушення порядку і умов відбування покарання з випробним терміном».

Справу за статтею «отримання хабара» порушила прокуратура Білогірського району автономії.