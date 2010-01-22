Морози в Україні лютішатимуть

Прогноз до 28 січня

Посилення морозів очікується в Україні внаслідок вторгнення холодного арктичного повітря, повідомив начальник прес-служби Міністерства з питань надзвичайних ситуацій Ігор КРОЛЬ. 23 січня на більшій частині території країни вночі 18-23°, місцями 25-27° морозу. У південних областях уночі 13-18°, удень 10-15° морозу. 24-25 січня вночі 25-30°, удень 17-22° морозу. У південній частині вночі 19-25° морозу, вдень 11-16° морозу. На Південному узбережжі Криму вночі 10-12° морозу, вдень 1-4° морозу. 26-28 січня холодна погода в Україні утримається.

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