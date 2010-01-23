П`яний кримчанин влаштував «бійню за дах»

П`яний 41-річний мешканець Севастополя переплутав адресу, увірвався у квартиру 22-річного жителя Ялти, влаштував там бійку, намагаючись вигнати його з будинку.

"Після неабиякої кількості випитого спиртного 41-річний чоловік пішов додому, але адресу свого місця проживання переплутав. В результаті "бійні за дах" господар квартири отримав рвану рану лоба і розтин брови", - описує прес-служба кримського управління МВС інцидент, що стався минулого тижня.

Мешканець Ялти звернувся до міліції. Правоохоронці затримали севастопольця.