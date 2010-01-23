5 людей травмовано в аварії у Криму

П`ятеро людей дістали травми в аварії за участю двох автомобілів і автобуса на трасі Херсон-Керч у Криму, повідомила прес-служба кримського управління МНС.

”Москвич” і ВАЗ зіткнулися 22 січня в Красноперекопському районі. ВАЗ відкинуло на смугу зустрічного руху, де він врізався в автобус марки ”Богдан”, який рухався за маршрутом Армянськ – Джанкой.

Постраждали двоє пасажирів автобуса, водій і пасажир “ВАЗа”, водій ”Москвича”.

Одна людина від госпіталізації відмовилася, решту доставили до лікарні з травмами різного ступеня тяжкості.