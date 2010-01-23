«Чеховський» конверт випустила Україна

Художній маркований конверт «Будинок-музей Чехова «Біла дача» (стандартна марка) випустила «Укрпошта», повідомляє міністерство транспорту та зв’язку.

На конверті зображено портрет Антона Чехова на тлі його будинку в Ялті.

«Історія життя Чехова і «Білої дачі» є невіддільними. Письменник прожив у будинку разом з матір`ю і сестрою більше 5 років. Тут були написані його найвідоміші твори: повість «В яру», оповідання «Дама з собачкою», «Архієрей», «На святках», «Наречена», п`єси «Три сестри» і «Вишневий сад», відредаговано перше «Повне зібрання творів», - йдеться у повідомленні.

Тираж марки склав 504 тисячі примірників.