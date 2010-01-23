Кримчанам обіцяють двадцятиградусні морози

Вторгнення арктичного вітру...

Різке пониження температури очікується у Криму 24-26 січня через вторгнення арктичного холодного вітру, повідомила прес-служба кримського управління МНС. Денна температура в автономії становитиме 10-15 градусів морозу, вночі обіцяють до 17-22 градусів морозу. 25-26 січня на південному узбережжі Криму вдень 6-9 градусів морозу, вночі 10-13 градусів морозу.

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