Кримчанам обіцяють двадцятиградусні морози
10:38, 23 січня 2010Крым
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Вторгнення арктичного вітру...
Різке пониження температури очікується у Криму 24-26 січня через вторгнення арктичного холодного вітру, повідомила прес-служба кримського управління МНС.
Денна температура в автономії становитиме 10-15 градусів морозу, вночі обіцяють до 17-22 градусів морозу.
25-26 січня на південному узбережжі Криму вдень 6-9 градусів морозу, вночі 10-13 градусів морозу.
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