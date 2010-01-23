ПР не сподобалося, що Куніцин «прогнувся» перед Януковичем

Рада севастопольської міської організації Партії регіонів наполягає на звільненні Сергія КУНІЦИНА з посади голови адміністрації Севастополя, повідомив прес-центр парторганізації.

«Чиновники, призначені ЮЩЕНКОМ, прагнуть продемонструвати лояльність майбутньому президенту», розуміючи, що в другому турі виборів лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ здобуде перемогу, наголошується у прийнятій 22 січня на засіданні ради заяві.

Її автори вважають, що КУНІЦИН «одним з перших засвідчив своє шанування» ЯНУКОВИЧУ.

В інтерв`ю газеті «Крымский обозреватель» КУНІЦИН повідомив, що «Блок Куніцина» має намір підтримати в другому турі виборів ЯНУКОВИЧА.

«В однопартійців і городян думка про КУНІЦИНА, який одержав у 2008 році вотум недовіри в Севастополі (йдеться про референдум щодо недовіри голові міськдержадміністрації, який пізніше судом був визнаний нелегітимним) однозначна: нинішній голова адміністрації має бути звільнений за постійне порушення ним і його оточенням законодавства України, зневагу до інтересів громади Севастополя», - заявила севастопольська Партія регіонів.