Куніцин і Янукович закопали «сокиру війни»

Третій загальнокримський форум прихильників Блоку Куніцина вирішив підтримати в другому турі виборів президента України лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА.

«Молода українська держава потребує політичної стабільності, забезпечити яку здатні лише професійно відповідальні управлінці і політики. Саме цей аргумент став вирішальним в нашому рішенні підтримати Віктора ЯНУКОВИЧА в другому турі президентських виборів 2010 року. Саме його професійний досвід і світоглядні позиції найкраще відповідають соціально-економічним і політичним запитам кримчан і севастопольців», - наголошується в резолюції форуму, який відбувся у суботу в Севастополі.

Форум закликав прихильників голови севастопольської адміністрації Сергія КУНІЦИНА 7 лютого прийти на виборчі дільниці і віддати свої голоси за ЯНУКОВИЧА.

КУНІЦИН з трибуни заявив: «Серед традиційних опонентів і недоброзичливців обов`язково знайдуться ті, хто вже зараз намагається звинуватити КУНІЦИНА і команду в політичній всеяїдності (у 2004 році КУНІЦИН, як прем`єр-міністр Криму, лідер кримської організації НДП, пітримував ЯНУКОВИЧА. Потім певний час він очолював кримську організацію партії «Єдиний Центр», з якої був виключений в 2009 році) і пристосуванстві. Одразу хочу заспокоїти таких бажаючих: я і моя команда при виборі засобів і методів розв‘язання конкретних проблем дотримувались прагматичного підходу, на користь людей».

КУНІЦИН сказав, що «не здивувався, коли два місяці тому» ЯНУКОВИЧ запросив його на зустріч, де «запропонував закопати «сокиру війни» і відновити старі, перевірені в спільних баталіях відносини».

За словами глави адміністрації, ЯНУКОВИЧ з розумінням поставився до його роботи «в зоні політичної відповідальності президента Віктора ЮЩЕНКА».

Як відзначив КУНІЦИН, на зустрічі він сказав ЯНУКОВИЧУ: «Я не покидьок і не негідник, я не можу в першому турі тебе підтримати, тому що це буде не по-чоловічому, не по-людськи. Він (лідер ПР) мені сказав: «Сергію, немає питань».

«Електоральна привабливість ЯНУКОВИЧА містить в собі якусь об`єктивну кримську реальність, яка дуже чутлива до зовнішніх проявів політичного фальшу і цинізму. Ігнорувати таку реальність не тільки безглуздо, а й шкідливо», - сказав КУНІЦИН.

За його словами, у виборі майбутнього Криму і Севастополя «Партія регіонів підходить найбільше нам ідеологічно».

КУНІЦИН додав: «Ну, уявіть, підтримаємо ми ТИМОШЕНКО. Це означає одразу - навіть якщо призначать губернатором або прем`єр-міністром Криму - це одразу опозиція. Ми розуміємо, що Крим і Севастополь у своїй більшості до місцевих рад, представницьких органів влади проголосують за Партію регіонів. Це знову конфлікт, це знову війна».