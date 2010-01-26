Севастополь прийняв програму розвитку спорту серед інвалідів

Регіональну комплексну програму розвитку спорту серед інвалідів Севастополя на 2010-2014 роки затвердила міська рада на пленарному засіданні сесії.

«Одним з основних завдань програми є залучення до занять фізичною культурою і спортом, як однієї з форм реабілітації інвалідів, створення умов людям з обмеженими фізичними можливостями для поліпшення стану здоров`я і нормального життя», - заявив журналістам голова міськради Валерій САРАТОВ.

Крім того, за його словами, серед завдань також підготовка до міжнародних змагань, чемпіонатів України, Європи, світу, Паралімпійських ігор.

За твердженням САРАТОВА, необхідність прийняття такої програми пов`язана також з необхідністю організації роботи тренерського складу і фахівців, спортсменів-інвалідів, які опікуються проблемами, спільної діяльності державних і громадських організацій у роботі з інвалідами.

Для вирішення цих завдань, за словами голови міськради, «передбачається здійснити нормативно-правове, інформаційне і фінансове забезпечення виконання заходів, визначених програмою».

Зокрема, при формуванні міського бюджету і Програми соціально-економічного розвитку Севастополя передбачено щорічне цільове виділення коштів на реалізацію цієї Програми, з урахуванням реальних можливостей міського бюджету.

Як передбачається, на реалізацію програми необхідно буде виділити 2 млн. 277 тис. грн., при цьому 2 млн. 69 тис. грн. - це кошти міського бюджету, інші - спонсорські.

За інформацією САРАТОВА, в Севастополі налічується 18 тисяч 455 громадян з обмеженими фізичними можливостями, при цьому спостерігається тенденція до збільшення кількості таких людей, тому, вважає голова міськради, «необхідно створити належні умови для їх життєдіяльності та активної участі в сучасному житті, і це питання буде серед пріоритетних у роботі міськради».