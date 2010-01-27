До Криму повернулося світло

Електропостачання в кримських селах, знеструмлених через обриви дротів і налипання снігу на мережі, відновлено, повідомила в середу прес-служба кримського управління МНС.

20 січня внаслідок погіршення погоди були знеструмлені 52 населених пункти Криму. Бригади електриків вели ремонтні роботи. Станом на ранок вівторка без світла залишалися три сіла.

"Електропостачання відновлено. Нових відключень немає", - заявили в МНС.