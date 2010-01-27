У кримських храмах відслужать панахиди по Чехову

Панахиди по російському письменникові Антону Чехову відслужать 29 січня в храмах Сімферопольської і Кримської єпархії Української православної церкви Московського патріархату з нагоди 150-річчя від дня його народження.

«У п`ятницю в всіх храмах Сімферопольської і Кримської єпархії будуть відслужені панахиди по письменникові-класикові», - повідомила прес-служба єпархії.

У кафедральному Свято-Петропавловському соборі Сімферополя панахида почнеться після закінчення божественної літургії.

Антон Чехов народився 29 січня 1860 року в Таганрозі.

Його кращими творами вважаються «Чайка», «Дядя Ваня», «Три сестры», «Вишневый сад», «Палата №6» і «Человек в футляре».

Помер в липні 1904 року.