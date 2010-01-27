У Севастополі дві сотні небезпечних об`єктів

Регіональну цільову соціальну програму розвитку цивільного захисту Севастополя на 2010-2013 роки затвердила міська рада.

Орієнтований обсяг фінансування становить 95,7 млн. грн., із них за рахунок коштів державного бюджету - 82,6 млн. грн., міського бюджету - 13,1 млн. грн.

На території Севастополя розташовано 224 потенційно-небезпечних об`єкти, з них 57 - підвищеної небезпеки, аварії на яких можуть призвести до виникнення надзвичайних ситуацій регіонального, місцевого й об`єктового рівнів.

Крім того, сказав начальник управління у справах надзвичайних ситуацій Олександр ПЕРМІНОВ, в місті зберігається висока вірогідність виникнення надзвичайних ситуацій, пов`язаних із гідрометеорологічними явищами (шторми, урагани, спека, засуха) й геологічними процесами (зсуви, обвали).

Разом із тим, матеріально-технічне оснащення органів управління й сил цивільного захисту міста Севастополя не відповідає сучасним вимогам. Більше 50% спеціалізованої техніки експлуатується понад 25 років.

Програма передбачає створення в Севастополі територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту, а також регіонального центру управління під час надзвичайних ситуацій і модернізацію систем зв`язку на пунктах управління цивільного захисту.

Головними напрямками програми стануть удосконалення системи реагування на надзвичайні ситуації, технічне переоснащення органів управління й сил цивільного захисту, підрозділів управління МНС Севастополя, комунальних аварійно-рятувальних служб у гірській місцевості та на водних об`єктах.

Крім того, передбачається технічне переоснащення підрозділів місцевої пожежної охорони, придбання техніки для підвезення води, будівництво (реконструкція) об`єктів для аварійно рятувальних підрозділів.

Із 2007 року в Севастополі сталося 1 тис. 442 пожежі, на яких загинуло 90 осіб, травмовано 87. На водних об`єктах сталося 182 події, внаслідок яких загинула 81 людина. У гірській місцевості, на висотах і підземних спорудах загинуло 17, врятовано 64 людини.