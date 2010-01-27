Міністр праці планує поїздку до Криму

Міністр праці та соціальної політики України Людмила ДЕНІСОВА 28-29 січня перебуватиме із робочою поїздкою в Криму, повідомляє прес-служба відомства.

11.00-12.30 – Робоча нарада щодо підбиття підсумків 2009 року та пріоритетних напрямів соціальної політики на 2010 рік (Сімферополь, вул. Київська, 2, конференц-центр готелю „Москва”).

29 січня у Сімферополі міністр відвідає будівництво центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів. У той же день в Євпаторії вона ознайомиться з діяльністю міжрегіонального центру трудової, медико-соціальної і професійної реабілітації інвалідів та прийме участь у обговоренні реалізації ратифікованої Україною конвенції ООН про права інвалідів.