У Криму вибухнув газ у 9-поверхівці
18:00, 27 січня 2010Крым
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Несучі конструкції будівлі не пошкоджені
Вибух газу стався у середу у двохкімнатній квартирі на п’ятому поверсі дев’ятиповерхового будинку у кримському місті Красноперекопськ, постраждалих немає, повідомляє прес-служба міністерства з питань надзвичайних ситуацій України.
Несучі конструкції будівлі не пошкоджені.
Частково зруйновані міжквартирні перегородки та вибиті віконні рами у суміжних квартирах.
Попередня причина вибуху - порушення правил безпеки під час користування газовою плитою.
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