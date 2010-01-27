У Криму вибухнув газ у 9-поверхівці

Несучі конструкції будівлі не пошкоджені

Вибух газу стався у середу у двохкімнатній квартирі на п’ятому поверсі дев’ятиповерхового будинку у кримському місті Красноперекопськ, постраждалих немає, повідомляє прес-служба міністерства з питань надзвичайних ситуацій України. Несучі конструкції будівлі не пошкоджені. Частково зруйновані міжквартирні перегородки та вибиті віконні рами у суміжних квартирах. Попередня причина вибуху - порушення правил безпеки під час користування газовою плитою.

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