У Криму оголосили штормове попередження

Сильний сніг, ожеледь

Штормове попередження оголошено на четвер в Криму через очікуване погіршення погодних умов, повідомила прес-служба кримського управління МНС. На території автономії можливі сильний сніг, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь. Проїзд по кримських дорогах вільний. Востаннє штормове попередження оголошувалося в Криму наприкінці минулого тижня. Рятувальники попереджали про різке похолодання на півострові 24-26 січня.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter