У Криму оголосили штормове попередження
09:54, 28 січня 2010Крым
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Сильний сніг, ожеледь
Штормове попередження оголошено на четвер в Криму через очікуване погіршення погодних умов, повідомила прес-служба кримського управління МНС.
На території автономії можливі сильний сніг, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь.
Проїзд по кримських дорогах вільний.
Востаннє штормове попередження оголошувалося в Криму наприкінці минулого тижня. Рятувальники попереджали про різке похолодання на півострові 24-26 січня.
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