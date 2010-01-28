Литвин: Тігіпку прем’єром не бути

Сергій Тігіпко не стане прем`єр-міністром України, переконаний спікер Володимир Литвин.

"Ніхто не захоче виводити на політичну арену конкурента. Прем`єр - це найвагоміша політична фігура. Вона набагато важливіша, ніж президент", - наголосив голова парламенту в ефірі 5 каналу, пише "Українська правда"

"У прем`єра реальні важелі впливу - це кадри і фінанси. Хто погодиться мати собі конкурента, тим більше, динамічного, тим більше, багатого, який буде демонструвати незалежність від фінансово-олігархічних кланів?", - запитав Литвин.

"Єдине, що міг би порадити - не демонструвати велике бажання конвертувати відсотки у посаду прем`єра. Це призведе до того, що відсотки буде втрачені і посади не буде", - наголосив він.

"Це буде один зі стримуючих чинників реалізувати свої наміри, щоб проводити дочасні вибори (парламенту)", - зазначив спікер.

За словами Литвина, якщо президентом стане Віктор Янукович і оголосить дочасні вибори парламенту, "то у Верховну Раду заходить Тимошенко, яка не є депутатом, Ющенко, Тігіпко і ще низка груп і вони президента множать на нуль і він буде мати широкі повноваження в межах вулиці Банкової".

"Якщо перемагає Тимошенко, то опозиції не буде. Вона її зімне зразу. Тому наміри, які звучать перед виборами, це не ті справжні наміри", - наголосив він.

"Якщо говорити про те, що обіцяється крісло прем`єра, то це означає, що намір керувати всіма...Це просто роздача слонів, які тобі не належать", - вважає спікер.

"Є практика того, як виконувати обіцянки. Внести кандидатуру, тим більше, що вона підтримки не знайде, а потім сказати: умиваємо руки, ми своє виконали", - зазначив Литвин.

Як відомо, раніше прем`єр Юлія Тимошенко запропонувала Тігіпку обійняти посаду прем`єра після її перемоги на президентських виборах.

У свою чергу Тігіпко заявив, що готовий стати прем`єр-міністром в разі перемоги на виборах і Тимошенко, і Януковича.