Луценка відправили у відставку

Верховна Рада відправила Юрія ЛУЦЕНКА у відставку з посади міністра внутрішніх справ України.

Як передає кореспондент УНІАН, за проголосував 231 із 398 депутатів парламенту, зареєстрованих у сесійній залі.

Відставку ЛУЦЕНКА підтримали 171 депутат від Партії регіонів, 27 - від КПУ, 19 - від Блоку Литвина, 11 - від НУ-НС, один - від БЮТ і двоє позафракційних депутатів.

Автор подання, представник фракції Партії регіонів, перший віце-спікер парламенту Олександр ЛАВРИНОВИЧ заявив, що необхідність розгляду питання щодо звільнення ЛУЦЕНКА з посади міністра внутрішніх справ викликана систематичним порушенням чинного законодавства про вибори, неодноразовими спробами втручання у перебіг процесу, всупереч встановленим законодавством заборонам.

У свою чергу, перший віце-премєр-міністр Олександр ТУРЧИНОВ назвав рішення ВР “судилищем над ЛУЦЕНКОМ”.

ТУРЧИНОВ додав, що понад третина депутатів від Партії регіонів не була присутня під час голосування.

Сам ЛУЦЕНКО з трибуни ВР заявив: "Я прекрасно розумію, що є політична сила, яка усвідомлює, що для перемоги їм потрібно зламати нормальний режим виборчого процесу, який відбувся в першому турі".

"Пригадую класику радянського кіно - "Холодне літо 53-го", коли банда хотіла захопити село, і для цього спочатку треба було грохнути міліціонера. Я прекрасно розумію: завалити міністра - і дорога до пограбування відкрита", - сказав ЛУЦЕНКО.