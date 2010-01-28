Луценка відправили у відставку
Як голосували фракції
Верховна Рада відправила Юрія ЛУЦЕНКА у відставку з посади міністра внутрішніх справ України.
Як передає кореспондент УНІАН, за проголосував 231 із 398 депутатів парламенту, зареєстрованих у сесійній залі.
Відставку ЛУЦЕНКА підтримали 171 депутат від Партії регіонів, 27 - від КПУ, 19 - від Блоку Литвина, 11 - від НУ-НС, один - від БЮТ і двоє позафракційних депутатів.
Автор подання, представник фракції Партії регіонів, перший віце-спікер парламенту Олександр ЛАВРИНОВИЧ заявив, що необхідність розгляду питання щодо звільнення ЛУЦЕНКА з посади міністра внутрішніх справ викликана систематичним порушенням чинного законодавства про вибори, неодноразовими спробами втручання у перебіг процесу, всупереч встановленим законодавством заборонам.
У свою чергу, перший віце-премєр-міністр Олександр ТУРЧИНОВ назвав рішення ВР “судилищем над ЛУЦЕНКОМ”.
ТУРЧИНОВ додав, що понад третина депутатів від Партії регіонів не була присутня під час голосування.
Сам ЛУЦЕНКО з трибуни ВР заявив: "Я прекрасно розумію, що є політична сила, яка усвідомлює, що для перемоги їм потрібно зламати нормальний режим виборчого процесу, який відбувся в першому турі".
"Пригадую класику радянського кіно - "Холодне літо 53-го", коли банда хотіла захопити село, і для цього спочатку треба було грохнути міліціонера. Я прекрасно розумію: завалити міністра - і дорога до пограбування відкрита", - сказав ЛУЦЕНКО.