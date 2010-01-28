Янукович закликав Луценка не принижувати себе

Юрій ЛУЦЕНКО, якого у четвер відправила у відставку Верховна рада, повинен залишити пост міністра внутрішніх справ, якщо поважає себе, вважає кандидат у президенти України, лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ.

«Його (ЛУЦЕНКА) право - ухвалювати будь-яке рішення, але поважаюча себе людина, мужик, я гадаю, пішов би у відставку і не став би принижуватися», - сказав ЯНУКОВИЧ у Сімферополі, передає УНІАН.

Політик критично оцінив заяву прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО про те, що ЛУЦЕНКО у четвер буде призначений першим заступником міністра - в.о. глави МВС. «Це відповідає її способу і стилю життя як людини і як політика. Я не дивуюсь нічому у виконанні а-ля ТИМОШЕНКО», - зазначив ЯНУКОВИЧ.

На його думку, «ТИМОШЕНКО і ЛУЦЕНКО маніпулюють суспільством, бажаючи зірвати президентські вибори».

Крім того, лідер Партії регіонів зауважив, що результативне голосування депутатів, які представляють різні фракції у парламенті країни, за відставку ЛУЦЕНКА не можна розцінювати як початок формування нової коаліційної більшості у Верховній раді, адже, за його словами, це не перше рішення, коли вони демонстрували спроможність консолідуватися. «Чи буде більшість, чи коаліція у парламенті, я гадаю, ми побачимо після виборів», - заявив ЯНУКОВИЧ.