Тимошенко воскресила Луценка

Кабінет міністрів призначив Юрія ЛУЦЕНКА першим заступником міністра внутрішніх справ - в.о. глави МВС, передає УНІАН.

«Жодних підстав для зняття Юрія ЛУЦЕНКА не було, і саме тому одноголосно всі члені Кабінету міністрів прийняли рішення про призначення першим заступником міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА з покладанням на нього виконання обов’язків міністра внутрішніх справ», - сказав перший віце-прем’єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ на прес-конференції.

28 січня Рада відправила ЛУЦЕНКА у відставку

Уряд ухвалив рішення про введення у структурі міністерства внутрішніх справ додаткової посади першого заступника, на яку і був призначений ЛУЦЕНКО, інших змін у керівному складі МВС не відбулося.

ТУРЧИНОВ заявив: обмежень щодо кількості посад заступників міністрів не існує.

«Безумовно, ми не планувати вводити додаткову посаду першого заступника, але ж такі провокативні дії наших політичних опонентів змусили нас це зробити. Тут немає жодних порушень», - зазначив перший віце-прем’єр.

За словами ТУРЧИНОВА, рішення було попередньо узгоджено з міністерством юстиції. «Це рішення підтримав і міністр юстиції», - уточнив він.

Раніше у четвер прем`єр Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що ЛУЦЕНКО продовжить «очолюватиме міністерство і запобігатиме фальсифікаціям».

Микола АЗАРОВ з фракції Партії регіонів у парламенті заявив, що регіонали звернуться до суду в разі призначення ЛУЦЕНКА виконуючим обов`язки міністра. «Якщо таке дурне рішення, що показує ступінь агонії ТИМОШЕНКО, буде, значить, безумовно, ми звернемося до суду», - сказав АЗАРОВ.