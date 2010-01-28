Прогноз погоди на 29 січня

Хмарна погода з проясненнями очікується 29 січня на території України, у більшості областей очікуються сніг, в Криму – з дощем. На дорогах країни ожеледиця.

Як повідомили в Укргідрометцентрі, у більшості західних, північних та Вінницькій області пройде невеликий сніг. На решті території помірний сніг. На Закарпатті, в південних областях та східній частині місцями сильний сніг. У Криму сильний мокрий сніг та дощ. У південній частині подекуди налипання мокрого снігу та ожеледь.

Вітер південно-східний з переходом на південно-західний, 5-10 м/с. На заході, в Криму та Приазов`ї місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 8-13° морозу, на Прикарпатті та в східних областях 14-19°, вдень 3-8° морозу; на Закарпатті та в південних областях вночі 4-9° морозу, вдень 0-5° морозу. У Криму вночі 1-6° морозу (на Південному узбережжі близько 0°), вдень 0-5° тепла.

На Київщині буде хмарно з проясненнями. Очікується невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі по області 8-13°, вдень коливатиметься від 3° до 8° морозу. По Києву температура вночі 9-11°, вдень 4-6° морозу.