Янукович не виключає адмінтиску міліції на виборах

Кандидат у президенти України, лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ виловлює упевненість, що співробітники правоохоронних органів, зокрема, міліції, забезпечать порядок і законність під час проведення виборів Президента України.

«У цілому, я думаю, представники правоохоронних органів забезпечать порядок і законність цих виборів. Вони розуміють ситуацію, яка склалася в Україні, і розуміють, що законність і Конституцію вони зобов’язані оберігати», - сказав ЯНУКОВИЧ у четвер у Сімферополі, передає УНІАН.

Водночас, політик припустив, що під час виборчого процесу можуть виникати окремі випадки адміністративного тиску з боку працівників правоохоронних органів.

ЯНУКОВИЧ попередив, що за виявлені порушення вони нестимуть покарання, у тому числі - кримінальне.