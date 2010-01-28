У Криму можливе сходження лавини
17:00, 28 січня 2010Крым
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Сходження лавини можливе на Ангарському перевалі у Криму, рятувальники закликають туристів і жителів півострова утриматися від перебування у цьому районі.
«На Ангарському перевалі лавинонебезпечно. Звертаємося з проханням утриматися від перебування у даному районі у зв`язку з великою ймовірністю сходження лавини», - йдеться у повідомленні прес-служби кримського управління МНС.
28-29 січня, за прогнозами синоптиків, в автономії зберігаються складні метеоумови. Очікуються сніг з дощем, налипання мокрого снігу, ожеледь.
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