Сходження лавини можливе на Ангарському перевалі у Криму, рятувальники закликають туристів і жителів півострова утриматися від перебування у цьому районі.

«На Ангарському перевалі лавинонебезпечно. Звертаємося з проханням утриматися від перебування у даному районі у зв`язку з великою ймовірністю сходження лавини», - йдеться у повідомленні прес-служби кримського управління МНС.

29 січня, за прогнозами синоптиків, в автономії зберігаються складні метеоумови. Очікуються сніг з дощем, налипання мокрого снігу, ожеледь.