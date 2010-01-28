Янукович прогнозує зречення Тимошенко

Кандидат на посаду президента України, лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ прогнозує у разі його перемоги на виборах відставку конкурента Юлії ТИМОШЕНКО з посади прем`єр-міністра.

«Я думаю, відразу після президентських виборів ТИМОШЕНКО піде у відставку. Довго ми їй не дамо шансів там (на посаді голови уряду) затриматися», - сказав він в ефірі держтелерадіокомпанії «Крим».

«Та і вона сама, взагалі-то, не захоче. А навіщо їй вже те прем`єрство, коли вона програла вибори?», - додав ЯНУКОВИЧ.

На його думку, ТИМОШЕНКО відчуває себе «незатишно» у прем`єрському кріслі. «Як тільки у неї буде можливість втекти, вона одразу втече», - вважає політик.

Також лідер Партії регіонів заявив, що, якщо він стане главою держави, то не піде «шляхом переслідування своїх опонентів», але від влади будуть усунені «авантюристи, трєпачі, люди, нездатні ефективно працювати».

«На різних рівнях влади кадри призначалися за принципом політичної доцільності або особистої відданості, а працювати вони не змогли ефективно і країну довели до розвалу», - сказав він.

«Я вибудую кадрову політику за принципом професіоналізму», - заявив ЯНУКОВИЧ.