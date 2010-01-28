Янукович назвав Чехова великим поетом

Кандидат на посаду президента України, лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ обіцяє у разі перемоги на виборах глави держави підписати указ про реставрацію будинку-музею російського письменника Антона Чехова - "Білої дачі" в Ялті.

29 січня 2010 року відзначається 150-річчя з дня народження Чехова.

ЯНУКОВИЧ в ефірі держтелерадікомпанії "Крим" у четвер заявив, що пам`ятає про ювілей Чехова. Політик спочатку назвав класика українським, російським письменником, а потім - поетом.

"Я знаю і пам`ятаю про те, що в ці дні святкується 150-річчя творчості Чехова - українського, російського письменника, ну, а взагалі-то правильніше буде сказати: діяча світової культури. Ялтинці мають знати, запишіть: у 2010 році в обов`язковому порядку буде указ Президента про реставрацію і відновлення будинку-музею Чехова. Я його підпишу, цей указ, і ми з вами матимемо будинок-музей, за який нам не соромно буде, щоб і жителі України, й інших країн, приїздивши до Ялти, приїздивши до Криму, могли побачити визначні пам`ятки і біографії, і історії цього прекрасного поета, великого поета Антона Павловича Чехова", - сказав ЯНУКОВИЧ.

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