Чому в Україні дорогий цукор? Розслідують антимонопольники
13:35, 29 січня 2010Крым
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У Євпаторії, наприклад, по 11 грн. за кг
Антимонопольний комітет почав розгляд справи за фактом різкого та істотного підвищення цін на цукор в Україні, повідомляє прес-служба відомства.
За попередніми даними, роздрібні ціни зросли в країні в середньому на 30%.
«Оскільки таке значне подорожчання може мати ознаки порушення конкурентного законодавства з боку учасників ринку, комітет почав розгляд справи», - сказав виконуючий обов`язки голови АМКУ Олександр МЕЛЬНИЧЕНКО.
В.о. голови комітету застеріг учасників ринку від неправомірних дій і закликав повернути ціни до попереднього рівня.
У лютому 2006-го АМКУ оштрафував операторів ринку на 17,2 млн. грн. за антиконкурентні узгоджені дії, що призвели до різкого зростання цін на цукор.
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