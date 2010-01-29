Чому в Україні дорогий цукор? Розслідують антимонопольники

Антимонопольний комітет почав розгляд справи за фактом різкого та істотного підвищення цін на цукор в Україні, повідомляє прес-служба відомства.

За попередніми даними, роздрібні ціни зросли в країні в середньому на 30%.

«Оскільки таке значне подорожчання може мати ознаки порушення конкурентного законодавства з боку учасників ринку, комітет почав розгляд справи», - сказав виконуючий обов`язки голови АМКУ Олександр МЕЛЬНИЧЕНКО.

В.о. голови комітету застеріг учасників ринку від неправомірних дій і закликав повернути ціни до попереднього рівня.

У лютому 2006-го АМКУ оштрафував операторів ринку на 17,2 млн. грн. за антиконкурентні узгоджені дії, що призвели до різкого зростання цін на цукор.