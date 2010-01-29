Севастополю повернуть гарячу воду

Подачу гарячої води мешканцям Севастополя, припинену минулого тижня у зв`язку з похолоданням і різким зниженням тиску газу в магістральній мережі, відновлять у суботу в усіх районах міста.

Збільшення тиску газу в мережі створило умови для відновлення гарячого водопостачання, сказав заступник голови адміністрації Севастополя Мирослав САГАЙДАК.

«Стратегічно проблему подачі гарячої води населенню вдасться вирішити навесні», - раніше заявив перший заступник керівника адміністрації Володимир КАЗАРІН.

«Завершення пуско-налагоджувальних робіт на дюкері, ряд інших технічних новацій, які будуть здійснені, найімовірніше, дозволять нам з весни цього року - як колись це було з холодною водою, що стала подаватися завжди, а не за графіком - вирішити остаточно питання подачі гарячої води», - сказав чиновник.