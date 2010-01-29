Ющенко визнав ОУН-УПА

Учасниками боротьби за незалежність України у XX столітті визнав воїнів Організації українських націоналістів (ОУН) та Української повстанської армії (УПА) президент Віктор ЮЩЕНКО.

"Постановляю визнати учасниками боротьби за незалежність України у XX столітті осіб, які брали участь у політичній, партизанській, підпільній, збройній боротьбі за незалежність України, в тому числі у складі формувань Української Центральної Ради, Української Народної Республіки, Західно-Української Народної Республіки, Української Держави (Гетьманату), Української військової організації, Організації народної оборони "Карпатська Січ", Організації українських націоналістів, Української повстанської армії, Української головної визвольної ради та інших військових формувань, партій, організацій та рухів, що ставили за мету здобуття Україною державної незалежності", - йдеться в указі, текст якого оприлюднено на офіційному сайті ЮЩЕНКА.

Президент доручив Кабінету міністрів розробити разом зі службою безпеки та за участю Національної академії наук і внести на розгляд парламенту проект закону "Про правовий статус учасників боротьби за незалежність України у XX столітті".

Міністерство освіти і науки, Український інститут національної пам`яті мають розробити за участю НАНУ для навчальних закладів методичні, просвітницькі та інші матеріали, присвячені боротьбі за незалежність у XX столітті.

Раді міністрів Криму, обласним, Київській та Севастопольській адміністраціям ЮЩЕНКО доручив уживати заходів "щодо гідного вшанування учасників боротьби за незалежність України у XX столітті", в тому числі: з активізації патріотичного виховання молоді та просвітницької роботи, найменування у населених пунктах вулиць, площ, бульварів, парків та скверів, навчальних закладів та закладів культури на честь "визначних учасників боротьби" та подій, пов`язаних з українським визвольним рухом XX століття.