Регіонали «звільнили» Луценка. Уряд Тимошенко: брехня

Окружний адміністративний суд Києва призупинив дію розпорядження уряду про призначення Юрія ЛУЦЕНКА першим заступником міністра внутрішніх справ - в.о. глави МВС, повідомила прес-служба голови парламентського комітету з питань правосуддя Сергія КІВАЛОВА.

З позовом звертався депутат Верховної Ради з фракції Партії регіонів Владислав ЛУК’ЯНОВ.

Суд призупинив дію рішення Кабміну "в забезпечення позову" ЛУК’ЯНОВА "до завершення судового провадження", заявив депутат-"регіонал" КІВАЛОВ.

28 січня Верховна Рада відправила ЛУЦЕНКА у відставку з посади міністра внутрішніх справ. За проголосував 231 з 398 депутатів, зареєстрованих у сесійній залі. Того ж дня на позачерговому засіданні Кабінет міністрів призначив ЛУЦЕНКА першим заступником, в.о. міністра внутрішніх справ. В Партії регіонів пообіцяли оскаржити це рішення.

В уряді вважають ЛУЦЕНКА легітимним керівником міністерства внутрішніх справ і запевняють, що Кабмін не має офіційної інформації про судове рішення, яким призупиняється постанова про його призначення.

"На даний момент ні в уряді, ні в Міністерстві внутрішніх справ немає жодної ухвали жодного суду, яка б призупиняла рішення Кабінету міністрів про призначення ЛУЦЕНКА виконувачем обов’язків міністра внутрішніх справ", - зазначається у заяві першого віце-прем’єр-міністра Олександра ТУРЧИНОВА.

Інформація про те, що адмінсуд призупинив дію розпорядження уряду у заяві називається брехнею. "Прес-релізи від депутатів - це чергова брехня Партії регіонів. Складається враження, що знахабнілі регіонали хочуть перенести свої рейдерські звички на управління державою. З огляду на це ще раз підкреслюю, що ЛУЦЕНКО абсолютно легітимно керує Міністерством внутрішніх справ", - сказав ТУРЧИНОВ.