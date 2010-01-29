Ліві підтримують Януковича
15:49, 29 січня 2010Крым
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Симоненко підписав угоду
Блок лівих та лівоцентристських сил організаційно та політично підтримує Віктора ЯНУКОВИЧА на виборах президента України, повідомила прес-служба Компартії.
Між кандидатом на пост президента і блоком підписано угоду. Підписи під документом поставили Віктор ЯНУКОВИЧ та голова політради Блоку лівих та лівоцентристських сил Петро СИМОНЕНКО.
Відповідно до угоди ЯНУКОВИЧ підтримує та в разі перемоги на виборах бере до виконання платформу практичних заходів від Блоку лівих та лівоцентристських сил (пропозиції кандидату на посаду глави країни).
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