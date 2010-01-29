Ліві підтримують Януковича

Блок лівих та лівоцентристських сил організаційно та політично підтримує Віктора ЯНУКОВИЧА на виборах президента України, повідомила прес-служба Компартії.

Між кандидатом на пост президента і блоком підписано угоду. Підписи під документом поставили Віктор ЯНУКОВИЧ та голова політради Блоку лівих та лівоцентристських сил Петро СИМОНЕНКО.

Відповідно до угоди ЯНУКОВИЧ підтримує та в разі перемоги на виборах бере до виконання платформу практичних заходів від Блоку лівих та лівоцентристських сил (пропозиції кандидату на посаду глави країни).