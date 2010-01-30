Загроза сходження снігових лавин на Ангарському перевалі у Криму зберігається у суботу і неділю.

«30 і 31 січня на Ангарському перевалі лавинонебезпечно», - йдеться у повідомленні прес-служби кримського управління МНС.

Проїзд дорогами півострова, зокрема - в районі Ангарського і Грушевського перевалів, забезпечений.

У четвер рятувальники попереджали: 28-29 січня на Ангарському перевалі лавинонебезпечно, і закликали туристів і жителів півострова уникати перебування у цьому районі.