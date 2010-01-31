Двоє дітей і дві жінки отруїлися газом
10:00, 31 січня 2010Крым
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Несправні колонки в Керчі
Дві жінки, дівчинка та хлопчик госпіталізовані, ймовірно, внаслідок отруєння газом у Керчі, повідомила прес-служба кримського управління МНС.
Інформація про два нещасні випадки надійшла рятувальникам 30 січня від чергових лікарів «швидкої допомоги».
Вдень медики виявили в непритомному стані 14-річну дівчинку і 38-річну жінку. Працівники газової служби встановили, що витік газу стався через несправності колонки.
Пізно ввечері у 5-річного хлопчика стався напад судом. У присутності лікарів стало зле і 39-річній матері дитини. «Ймовірна причина того, що сталося, - витік газу через несправність газової колонки», - зазначили в МНС.
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