Двоє дітей і дві жінки отруїлися газом

Дві жінки, дівчинка та хлопчик госпіталізовані, ймовірно, внаслідок отруєння газом у Керчі, повідомила прес-служба кримського управління МНС.

Інформація про два нещасні випадки надійшла рятувальникам 30 січня від чергових лікарів «швидкої допомоги».

Вдень медики виявили в непритомному стані 14-річну дівчинку і 38-річну жінку. Працівники газової служби встановили, що витік газу стався через несправності колонки.

Пізно ввечері у 5-річного хлопчика стався напад судом. У присутності лікарів стало зле і 39-річній матері дитини. «Ймовірна причина того, що сталося, - витік газу через несправність газової колонки», - зазначили в МНС.